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Rauf Denktaş’a yapılan büyük saygısızlık!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kurucu lideri Rauf Denktaş’ın anıt mezarı 10 yıldır tamamlanmıyor.

06 Şubat 2022 Pazar 22:54
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Rauf Denktaş’a yapılan büyük saygısızlık!
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kurucu lideri Rauf Denktaş’ın anıt mezarı 10 yıldır tamamlanmıyor. Yaşanan ekonomik krize rağmen adada külliye yapımı için bütçe ayıran AKP hükümeti, Denktaş’ın anıt mezarı konusunda bugüne kadar adım atmamakla eleştiriliyor. Duruma tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat konuyu TBMM'ye soru önergesi sundu. Karabat, merhum Denktaş’a yapılananın büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın TBMM sunduğu önerge şu şekilde:

Fotoğraf açıklaması yok.

Kurucu Cumhurbaşkanımızın kızı Ender Denktaş Vangöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

Paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Bizimkilerin ne soru önergesi oldu şimdiye kadar nede, ne yapacakları konusunda fikirleri oluştu. Sn. Özgür Karabat, olması ve yapılması gerekenler arasına birçok soru önergesi gelmesi şart olanların yanına, ben de bunu da ekleyerek, örnek olarak kamuoyuna paylaşayım .

Belki akıllarına gelir. Çünkü sonuçta sayelerinde enkaz haline gelen bir memleketin başına tekrar kimler gelecekse, eğri oturup doğru düşünsünler. Acaba kim kimi ne kadar önemser açıkça görülsün. Göstermelik değil isbatlı.

Yüreğinize sağlık CHP milletvekili Sn. Özgür Karabat, demokrat ve gerçek vatansever” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Rauf Denktaş
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