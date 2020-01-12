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Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği’nden mesaj

12 Ocak 2020 Pazar 16:57
Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği’nden mesaj

Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın 8. Ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Dernek Genel Başkanı  Latif Akça, yayımladığı mesajda, Denktaş’ın kahraman olduğunu belirterek, özetle şöyle dedi:
Kıbrıs konusu Rauf Denktaş için sorun değil bir dava idi. Dava ne idi? Dava doğruluğuna inanılanın gerçekleşmesi için uğuruna savaşım verilen ülkü demekti, yarım asır tüm dünyaya karşı  Davanın yılmaz savunucusu olmuştur. Türk Dünyası adada olası bir çözümde Rauf Denktaş’ın garantisini imzasını istiyordu, onun imzasını  taşımayan bir çözüm Türk dünyası için  asla çözüm olamazdı. 

O müzakere ederken her zaman alternatiflerin ve seçeneklerin fazla olmasını savunurdu. 1983 yılında kurduğu ve birçok kişinin yıllardır eleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve öncesinde  kurduğu TMT’nin kuruluşunun  vizyonun arkasında yatan zihniyet de  Denktaş’tı. 

Toplumu arkasına alabilme yeteneği ve becerisi ona büyük güç kazandırmıştır. Onun Türkiye’yi de bu mücadelenin arkasına alabilmesi büyük bir başarıdır. Türkiye ile yaptığı görüşmelerin  sonrasında  hep en üst düzeyle birlikte ortak  açıklama yapıp müzakerelere öyle giderdi. Bu onun müzakere  esnasında dünya önünde  elini de güçlendirmesini sağlardı.”

Rauf Denktaş’ın Kıbrıs kavgasının bir egemenlik ve Rum-Yunan oyununu bozma kavgası olduğunu kaydeden Akça, “Bugün Doğu Akdenize ve ada üzerindeki kavgalara da bakarsak Liderimizin verdiği egemenlik kavgasının ne kadar doğru ve yerinde olduğunu görebiliriz” dedi ve şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Halkına sesleniyoruz: Akritas Planını hatırlayın! İfestos Planını hatırlayın.! Kanlı Noeli hatırlayın! Katliamlar devam ederken, Makarios'un ''Türk Ordusu Adaya gelirse kurtaracak Türk kalmayacak!'' sözünü hatırlayın! Şimdi yarım kalmış bu işi,     tek kurşun atmadan milli hafızayı silerek, Kıbrıs Türklerine havuç uzatıp, yine Barış(!) söylemleriyle kananları çoğaltıp Türkleri eritip yok etmek istiyorlar!”

Latif Akça, “Kıbrıs Türk Halkı olarak şerefli, onurlu, özgür, vicdanımızı sesiyle yaşayarak  bu dünyadan geçip gitmek andımız olsun. Biz Türküz! Türk herşeye tahammül edebilir, fakat milliyet ve şerefine tecavüz edilmesine asla..!  Bu toprakları kanları ile vatan yapan şehitlerimize hesap veremeyiz. Mücadelemizin hedefi halkımızın menfaatlerini müdafaa etmektir. Bütün emelimiz memleketi sağlam karakterli Türk Gençliğine bırakmaktır. Kıbrıs Türkü hür ve bağımsız olarak yaşayacaktır. Beklediğimiz tek mükâfat ise vicdani bir huzurdur. Bu vesile ile başta Liderimiz Rauf Denktaş’ı ve tüm dava arkadaşlarını saygı, minnet özlem ve rahmetle anıyoruz” dedi.

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