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Rauf Raif Denktaş Vakfı Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i Ziyaret Etti

Rauf Raif Denktaş Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Değer Denktaş ile Orhan Kürşad, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 12:38
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Rauf Raif Denktaş Vakfı Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i Ziyaret Etti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vakıf yönetim kurulu üyeleri, Başkan İsmail Arter’e Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “Rauf Denktaş Gençlerle Sohbet” ve “Kıbrıs Girit Olmasın” isimli kitaplarını takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Rauf Raif Denktaş Vakfı ile pandemiden dolayı bir araya gelme imkanı azalsa da gönüllerinin her zaman bir olduğunu ifade ederek, Denktaş Vakfı ile geçmişte güzel projeleri olduğunu, bundan sonra çalışmalara devam ederek kaybedilen zamanı telafi edeceklerini, sürpriz projeler hazırlığında olduklarını söyledi.

Her zaman saygı ve sevgi ile andığı Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a değer verdiğini, kitaplarını okuduğunu, eksik olan kitaplarını da tamamlayacağını ifade eden Başkan Arter, vakfın verdiği hizmetlerin de takdire şayan olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:52
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Rauf Raif Denktaş VakfıGazimağusaİsmail ArterDeğer DenktaşOrhan Kürşad
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