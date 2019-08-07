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Raziye Nevzat: Protestolar artık çevrimiçi

Eğitmezsek her okuduğumuzu doğru veya haklı bulacağımız bir dönemden geçeceğiz!

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:45
Raziye Nevzat: Protestolar artık çevrimiçi

DAÜ Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya Birim Koordinatörü Akademisyen Raziye Nevzat Kıbrıs’ta veri bilimi bilen insan varlığının azlığına dikkat çekerek değerli veriyi koruyabilecek insanların eğitilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Raziye Nevzat "Eğitmezsek her okuduğumuzu doğru veya haklı bulacağımız bir dönemden geçeceğiz!" dedi.

Raziye Nevzat'ın paylaşımı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. O dönemde sosyal medya verilerine göre karşınıza bir çok haber çıkacak. O dönemdeki yayınlara göre ayrıca bir yazı daha yazacağım. Dün ‘The Great Hack’ belgeselini izledim. Belgeselde birçok ülkedeki seçimlerde sosyal medyadaki veri ile insanların davranış biçimlerine nasıl yön verildiği belgelerle ispat ediliyor. Politik ekonomistler bu verilerin kullanıldığını 2008 yılından beri yazsa da, arama motorunda aradığınız bir konunun tesadüfen bir sonraki seferde önümüze çıkması, beğendiğimiz ürünlerin aniden karşımızda belirmesi, sıradan bir kullanıcının bile artık dikkatini çekiyor. Protestolar artık çevrimiçi, insanlar artık sokağa inmiyor. Belgeselde şöyle bir cümle var ‘ Sosyal Medya artık bir üst devlet, ve yetki alanında tüm ülkeler var’. Bu demek oluyor ki buraya yüklediğiniz her bilgi, hayatınızın herhangi bir döneminde davranışınıza yön vermek için burada hazır duracak ve aniden belirecek. Oy verme potansiyelinizin olduğu adayların olumlu yanlarını görecek, biraz olumsuz baktığınız adaya kaşı daha fazla hiddetlenebileceksiniz. The Economist, 2017 yılında, dünyadaki en önemli kaynağın artık petrol değil, veri olduğunu açıklamıştı. Kıbrıs’ta veri bilimi bilen çok az insan var. 2020 yılı teknoloji iletişimcilerinin yılı olacak. Etik çerçevede çalışıp, değerli veriyi koruyabilecek insanların eğitilmesi, veri biliminin davranış ve iletişim bilimlerindeki hayati önemini artık öğretmemiz gerekiyor. Eğitmezsek her okuduğumuzu doğru veya haklı bulacağımız bir dönemden geçeceğiz!

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Anahtar Kelimeler:
Raziye NevzatDAÜ Kurumsal İletişim Ve Sosyal Medya Birim Koordinatörü Akademisyen Raziye Nevzat
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