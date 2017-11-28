Reçel ve salça ile duvarları kirletti

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Kıskançlık krizine giren 21 yaşındaki B.Y., 17 yaşındaki kız arkadaşı A.S.Ç.’nin ikametgahına izinsiz girerek evi dağıttığı gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlının, 26 Kasım tarihinde saat 02.30 sıralarında, evde kimse olmadığı bir esnada, Karaoğlanoğlu bölgesindeki evin açık haldeki yatak odası penceresinden içeriye girdiği tespit edildi.

Salondaki televizyonu kırmakla yetinmeyen B.Y.’nin evin tüm duvarlarını reçel ve salça ile kirlettiği ve söz konusu ikametgâhta 3.500 TL’lik hasara neden olduğu da öğrenildi.

Ev içerisindeki eşyalara zarar verdiği tespit edilen B.Y., “Cürüm İşlemek Kastıyla Konuta Girme”, “Kasti Hasar” ve “Mülke Tecavüz” suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Öfkeli genç teminata bağlandı

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci’yi tanık olarak dinletti.

Zanlı B.Y.’nin “Cürüm İşlemek Kastıyla Konuta Girme”, “Kasti Hasar” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından tutuklandığını belirten polis memuru Yalgı Döşenci, zanlı ile ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanıp, tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, KKTC vatandaşı bir kişinin lehinde 30 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.