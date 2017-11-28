Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Reçel ve salça ile duvarları kirletti

Kıskançlıktan gözü dönen 21 yaşındaki B.Y., kız arkadaşının evine izinsiz girerek eline ne geldiyse dağıttı

28 Kasım 2017 Salı 10:50
Reçel ve salça ile duvarları kirletti
banner10

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Kıskançlık krizine giren 21 yaşındaki B.Y., 17 yaşındaki kız arkadaşı A.S.Ç.’nin ikametgahına izinsiz girerek evi dağıttığı gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlının, 26 Kasım tarihinde saat 02.30 sıralarında, evde kimse olmadığı bir esnada, Karaoğlanoğlu bölgesindeki evin açık haldeki yatak odası penceresinden içeriye girdiği tespit edildi.

Salondaki televizyonu kırmakla yetinmeyen B.Y.’nin evin tüm duvarlarını reçel ve salça ile kirlettiği ve söz konusu ikametgâhta 3.500 TL’lik hasara neden olduğu da öğrenildi.

Ev içerisindeki eşyalara zarar verdiği tespit edilen B.Y., “Cürüm İşlemek Kastıyla Konuta Girme”, “Kasti Hasar” ve “Mülke Tecavüz” suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Öfkeli genç teminata bağlandı

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci’yi tanık olarak dinletti.

Zanlı B.Y.’nin “Cürüm İşlemek Kastıyla Konuta Girme”, “Kasti Hasar” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından tutuklandığını belirten polis memuru Yalgı Döşenci, zanlı ile ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanıp, tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, KKTC vatandaşı bir kişinin lehinde 30 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim