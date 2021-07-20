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Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Ziyareti

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Rum basını TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’de dün başladığı resmi ziyarete ve yaptığı açıklamalara gerek manşetlerden, gerekse iç sayfalardan olmak üzere geniş şekilde yer ayırdı.

20 Temmuz 2021 Salı 15:20
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Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Ziyareti

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te yapmış olduğu açıklamalara da geniş bir şekilde yer verilen Rum basınında, Erdoğan’ın “Maraş” konusunda açıklama yapmadığına  dikkat çekti. 

Fileleftheros gazetesi “Erdoğan’dan Sinir Oyunu-Hediyeyle Dün İlk Dozu Verdi, Maraş Hakkında Konuşmadı, Bugün Devam Edecek-Erdoğan’ın İlk Dozu-Kıbrıslı Türklere Saraylar Vaat Etti ve Maraş İle İlgili Kartlarını Kapalı Tuttu” başlıklarını kullanırken TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ziyaretiyle ilgili sadece şov yapmakla kalmadığını, Maraş konusunda sinir oyunu oynamayı da tercih ettiği” şeklinde yorumda bulundu.

Gazete, Erdoğan’ın bugün Lefkoşa’da düzenlenecek 20 Temmuz Barış Harekatı kutlamaları çerçevesindeki geçit töreninde yapacağı konuşmaya da atıfta bulunduğunu yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Erdoğan’ın kapalı Maraş’a gidip gitmeyeceği şeklindeki bir sorunun sorulmasına karşın bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığına da dikkat çekti. 

Alithia gazetesi ise ilgili haberi “Dün Maraş İle Tek Kelime Yok, Bugün-Erdoğan Sürprizsiz” başlıklarıyla manşetten, “Maraş’ı Neden Açıklamaların Dışında Bıraktığı Soru İşaretleri-Erdoğan’dan Maraş İçin Tek Kelime Yok” başlıklarıyla ise iç sayfadan duyurdu.

Gazete, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “verdiği sözleri unuttuğu ve Maraş ile ilgili hiçbir şey açıklamadığı” yorumunu yaptı.

Habere göre, diplomatik bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın Maraş ile ilgili açıklamasının ziyaretinin ilk gününde beklendiğini ifade ederken, Maraş ve Maraş sakinlerinin geri dönmesine ilişkin çağrının ise bugün yapılması ihtimalini de açık bıraktı.

Gazete, Erdoğan’ın yeni meclis ve cumhurbaşkanlığı binasıyla millet bahçesi yapımıyla ilgili yeni haberler verdiğini de yazdı. 

Politis gazetesi, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını, “Maraş İle İlgili Tek Kelime Yok, Askeri Geçit Töreninin Ardından Bugün Açıklama Yapılması İhtimal Dışı Değil-Erdoğan, Müteahhit Olarak Yeni Binalarla İlgili Hediyelerle”  başlığıyla manşetten duyururken, Erdoğan’ın yeni cumhurbaşkanlığı, meclis ve millet bahçesi yapımı sözü verdiğini yazdı.

Gazete, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki ayrı devlete dayalı çözüm yönündeki görüşlerini de yinelediğini belirtti. 

Politis gazetesi haberin ayrıntılarını aktardığı iç sayfasında ise “Türk Cumhurbaşkanı Aynı Nakaratla Alçak Tonlarda, Erdoğan’ın İlk Hediyeleri Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Binaları” başlıklarını kullandı. 

Haravgi gazetesi ise ilgili haberi “Erdoğan’dan Maraş İle İlgili Tek Kelime Yok-Yeni Haberler Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Sahte Meclis İçin Yeni Bina” başlıklarıyla aktarırken, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı sarayı, yeni meclis binası açıklamasında bulunduğunu yazdı.

 ANASTASİADİS “ERDOĞAN’IN ZİYAERETİNİ TAMAMLAMASINI BEKLEYECEĞİZ” 

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti  ve açıklamalarını yorumlaması istenen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis , “Kabul edilemez Türk pozisyonlarının tekrarlaması, beklenen bir şeydi” ifadesini kullandı.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca Erdoğan’ın ziyaretini tamamlamasını bekleyeceklerini ve bunun akabinde Rum Yönetimi’nin yapması gerektiği faaliyetler ve adımlara yönelik düşüncelerini ortaya koyacaklarını belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanKıbrıs ZiyaretNikos Anastasiadis
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