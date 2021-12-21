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Redif Nurel: “Bu ülkede haksız kazanç sağlayan bankalar var”

DP Milletvekili adayı Redif Nurel, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

21 Aralık 2021 Salı 10:01
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Redif Nurel: “Bu ülkede haksız kazanç sağlayan bankalar var”
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ÖZEL HABER

DP Milletvekili adayı Redif Nurel, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BU ÜLKEDE HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN BANKALAR VAR”

Nurel, “Bu ülkede haksız kazanç sağlayan bankalar var. Tefecilik yapıyorlar bu ülkede. Bu banklalar doğru yönetilmiyor. Merkez Bankası bankaları denetlemiyor. Tabi ki kendi yerel bankalarımızı yurt dışından gelen bankalara karşı koruyabilmemiz lazım. Yurt dışından gelen ülkemize gelen diğer bankalara da sahip çıkmamız lazım. Yurt dışından çok düşük maliyetli mevduatlar getirebilmemiz gerekiyor bu ülkeye. Bu de merkez bankasının ve ilgili bakanların görevidir. Dünyanın değişik ülkelerinde mevduatlardan kesilen kazanç vergileri vardır. Bankaların maliyetlerini düşürüp insanların önünü açmamız gerekir. Bugüne kadar bunla ilgili bir şey duydunuz mu? Çünkü bu konu bu ülkede kimsenin gailesi değil” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Redif NurelÇiğdem Aydın
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