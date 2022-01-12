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Redif Nurel: “Bu yaşananlara seyirci kalmayacağız!”

Demokrat Parti Milletvekili adayı Redif Nurel, ülkede yaşanan krizlere tepki göstererek, “Bu yaşananlara artık daha fazla seyirci kalmayacaklarını ifade etti.

12 Ocak 2022 Çarşamba 09:44
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Redif Nurel: “Bu yaşananlara seyirci kalmayacağız!”
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Demokrat Parti Milletvekili adayı Redif Nurel, ülkede yaşanan krizlere tepki göstererek, “Bu yaşananlara artık daha fazla seyirci kalmayacaklarını ifade etti. 

Nurel’in açıklaması şu şekilde: 

“Pandemi, ekonomik sıkıntılar, kötü hava koşulları, artan vakalar, siyasete hiç güvenin kalmamış olması, umutsuzluk, mutsuzluk… Ne sayarsanız sayın hiçbir şey bizlere engel değildir. 5 yılımızı daha kaybetmeyeceğiz. Her şeyi göze aldık bu yola çıkarken. Gençlerimiz ülkemizden kaçıyor, çalışanımız memurumuz eriyen maaşlar karşısında eziliyor. Üreticimiz, hayvancımız, iş insanımız bilinçliymiş gibi yok ediliyor. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği satılıyor, çalınıyor ama biz durup 5 yıl daha izleyeceğiz öyle mi? Hayır! Her şeyi göze aldık. 5 yıl daha tüm bu yaşananlara seyirci kalmayacağız! Şimdi uyanıp kendimize gelme zamanı, ayağa kalkma zamanı! Asla mücadeleden vazgeçemeyiz buna hakkımız yok. Geçmişimiz, yaşadıklarımız ve 1571’den hatta öncesinden gelen onurlu gururlu varoluş mücadelemiz buna müsaade etmez, etmeyecektir”

Anahtar Kelimeler:
Redif Nurel
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