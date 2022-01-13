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Redif Nurel: “Martaval okuma devri bitmiştir!”

Demokrat Parti milletvekili adayı Redif Nurel, ülkede giderilmesi gereken eksikleri dile getirdi… 

13 Ocak 2022 Perşembe 11:33
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Redif Nurel: “Martaval okuma devri bitmiştir!”
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Nurel, “Asla vazgeçmeyiz, bir olup ayağa kalkmak zorundayız. Bizi diğer partiler adayları yaptıkları koltuk sevdaları gelmiş geçmiş tüm hükûmetlerde yapılan yanlışlar enterese etmez bunları halkımız zaten gördü duydu yaşadı yaşıyor siyasete hiç güven yok ama biz Demokrat partiyi başkanımızın başlattığı harekâtla yeniliyoruz ve tek yenilenen partiyiz bundan sonrasıdır bizi biz yapacak olan.
Bizim işimiz halkımızı bir bütün haline getirmek hem halkımıza hem de Anavatana güveni yeniden tazelemek,
Dirayetli duruşumuzla halkımızı onuruyla gururuyla oynanmadan yasatmak adaleti sağlamak hak edene hak ettiğini vermek,
Hak yiyeni cezalandırmak halkı dünyanın hiçbir yerinde olmayan faizlerin ve hiç bitmeyen ödeme tablolarının elinden kurtarmak işadamının başta ucuz krediye ulaşmasını sağlamak sonra da önünden engelleri kaldırmak, 
Çalışanın hak ettiği gibi yaşamasını sağlamak, 
Memurun emekçinin maaşlarının erimesine seyirci kalmamak, 
Üreticinin hayvancının onunu açmak hatta ev hanımının gençlerimizin emeklimizin de üretime katılmasını sağlamak 
İhracatı ne pahasına olursa olsun artırmak üretilenin hem yurt içinde satılmasını hem de yurt dışına ihracını sağlamak, 
Sağlık sistemini sil baştan kurmak yaşlımıza emeklimize çalışanımıza insan gibi hizmet almasını sağlamak, 
İlacın dahi olmadığı hastanelerimizi yenilemek,
Emeklinin maaşının yarısını ilaç parasına harcamasının önüne geçmek
Eğitim sistemini sil baştan kurup vasıflı gençler yetiştirmek işsizliği bitirmek. 

Saymakla bitmiyor, herkes da aynı şeyleri yıllardır söylüyor ama sadece seçim zamanı. Yapamayanlar bıraksın gitsin ki yapacak olanlar gelsin. Ancak bunları tek başınıza yapamazsınız halkımızla birlikte olursak inanırsak mücadeleden vaz geçmez isek yapamayacağımız şey kalmaz. Artık böl parçala ve yönet zihniyetinden kurtulup tüm halkımızla birlikte el ele verip ayağa kalkmak zamanı. Martaval okuma devri bitmiştir!” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Redif Nurel
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