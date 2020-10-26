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Refakatçi pozitif çıktı, temaslıları karantinaya alındı

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatan bir hastanın yanında refakatçi olarak bulunan bir kişinin covid-19 olduğu tespit edildi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 12:38
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Refakatçi pozitif çıktı, temaslıları karantinaya alındı

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatan bir hastanın yanında refakatçi olarak bulunan bir kişinin covid-19  (Yeni Tip Koronavirüs) olduğu tespit edildi.

Refakatçinin ailesinde Covid-19 temaslısı olduğu ve yapılan test sonucunun pozitif çıktığı bunun üzerine refakatçiye de test yapıldığı ifade edildi.

Refakatçinin 15 gün önce yaptığı PCR testinin negatif olması nedeniyle hastanede kalmasına müsaade edildiği ancak refakatçinin kuralları ihlal ederek evine gidip geldiği öğrenildi.

Refakatçinin hastanede kaldığı odada başka bir hasta ve hasta yakınları olduğu bu nedenle başka bir odaya alınarak PCR testi yapıldığı bildirildi.

Hasta ve yakınlarının test sonuçları beklenirken, olayın ortaya çıkması üzerine hastane yönetiminin aldığı kararla ameliyat sonrası istirahatte bulunan hastalar ve hasta yakınları karantinaya alındı.

Taburcu olmayı beklerken odayı paylaştığı hastanın yakını yüzünden taburcu olamayan hasta ve yakınları sitem etti.

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