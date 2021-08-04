Referans Hastanesi'ndeki hastaların yüzde 90’ı aşısız

Güney’de 'Referans Hastanesi' olarak belirlenen Mağusa Hastanesi Bilimsel Müdürü Amalia Hadjiyianni, hastanede bulunan Koronavirüsü hastalarının yüzde 90’ının aşılanmamış olduğunu açıkladı.

Hastanede bulunan 72 hastadan altısı Yoğun Bakım Ünitesi, dördü ise Solunum cihazına bağlı olarak tedavi görüyor. En genç hasta 23 yaşında, en yaşlı hasta 87 yaşında ve hastanede tedavi edilen hastaların yaş ortalaması ise 58.



Hadjiyianni 72 hastadan sekizinin Koronavirüse karşı aşılanmış olduğunu, beşinin ilk doz, üçünün ise her iki dozu aldığını belirtti.



Walk-In aşı merkezleri ile ilgili Hadjiyianni, bu tür merkezlerin oluşturulmasıyla halka Sağlık Bakanlığı Portalına başvurma gereği olmadan aşılanma olanağı ve teşviki verildiğini söyledi ve halkın bu olanaktan faydalanarak Koronavirüsüne karşı bağışıklık sağlamak ve normale dönmek adına aşılanmaları çağrısında bulundu.



Yetkili, aşılanmalara rağmen halkın tedbirleri sıkı sıkıya uygulamaya yani maske, mesafe ve antiseptik kullanımına devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hadjiyianni “ne yazık ki vakaların artmasıyla hastanelere gelen hasta sayısı da artıyor. Koronavirüs ile hastaneye gelen pek çok insan ciddi klinik sorunlar göstererek Solunum cihazına ihtiyaç duyuyor ve bu durum da hastaneler üzerindeki ağırlığı artırıyor” dedi.



“Korona yaş ayrımı yapmıyor ve genç yaşlı herkesi etkiliyor. Bu dönemde hastaların çok sık gösterdiği semptomlar ağır zatürreye ve Solunum sorunlarıdır. Delta mutasyonu daha tehlikeli ve bulaşıcıdır”.



Hadjiyianni Tersefanou’daki Eden Rehabilitasyon Merkezinde bulunan 95 hastanın tam iyileşene kadar merkezde kalacağını açıkladı.