Refikoğlu: “Emirname yürürlükte, gün içinde yapılan tüm işlemler geçersiz”

Refikoğlu’nun Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine verdiği bilgiye göre, Şehir Plancıları Odası’nın Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırılması üzerine Yüksek İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuru, ara emri ile neticelendi. Emirname’nin yürürlükte olmadığı bugün içerisinde emirname dışı yapılmış tüm işlemlerin geçersiz sayıldı.

Şehir Planlama Dairesi’nin 14 Ocak 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırıldığına ilişkin duyurusu dünkü Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Bahse konu duyurunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ise Şehir Plancıları Odası mahkemeye başvururken, bazı şirketler inşaat izinleri için ilgili belediyelere dosyalarını götürmüştü.