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Refikoğlu: ‘Şehir Planlama Dairesi’ni kapatın, anahtarlarını Müteahhitler Birliği’ne verin’

26 Nisan 2019 Cuma 15:14
Refikoğlu: ‘Şehir Planlama Dairesi’ni kapatın, anahtarlarını Müteahhitler Birliği’ne verin’
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Şehir Plancıları Odası, aralık ayında“Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi”nin yürürlüğe girmesinden sonra  Planlama İnşaat Dairesi’nin görüş veren kurum olmaktan çıkıp, planlama onayı veren makam haline geldiğini savundu.

Oda Başkanı Merter Refikoğlu yaptığı yazılı açıklamada, planlama onayının planlama sürecinin bir parçası olup yürürlükteki emirname veya imar planına göre her gelişmenin ayrı ayrı nasıl yapılması gerektiği kriterlerini belirleyen bir aşama olduğuna dikkat çekti.

Refikoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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“Son gelinen noktada Müteahhitler Birliğinden bir çalışan Şehir Planlama Dairesi Gazimağusa şubesinde planlama onayı yazmak için görevlendirilmiştir. Yani planlama sürecinin son ayağı olan nokta Müteahhitler Birliğine devredilmiştir.

 Yürürlükteki emirnamenin bir maddesi ihtiyaç görülmesi halinde Şehir Planlama Dairesi parselin %30’una kadar kamuya devredilmesini isteyebilir diyor. Düşünün ki bir araziniz var ve bir gelişme yapacaksınız, bu durumda Şehir Planlama Dairesi size diyor ki Müteahhitler Birliği çalışanı sen buradan ister yol al ister alma, ister yeşil alan al ister alma, bu dosya yığınını istediğin gibi sonuçlandır”

Refikoğlu, kamu görevlisi olmayan birinin kamu kuruluşunda bu denli önemli bir noktada görevlendirilmesinin hem planlama açısından kabul edilemez hem de yasaya aykırı bir davranış olduğunu savunarak, İçişleri Bakanı’na “bir an önce bu yanlıştan dönülmesi” çağrısı yaptı.

Refikoğlu, “Aksi halde bu durum Şehir Planlama Dairesinin yetkilerinin Müteahhitler Birliğine devredilmesine eş değerdir” dedi.

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RefikoğluHaberKıbrısBirlikHaberkıbrısGündem
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