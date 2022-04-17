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Reformlar ve statükonun bekçileri...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı açıklamalarda bulundu.

17 Nisan 2022 Pazar 11:02
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Reformlar ve statükonun bekçileri...

İşte Arıklı'nın yaptığı açıklama;

"Bu Hükümet, bir reform hükümeti olarak kuruldu. 3 Parti Ülkenin yıllardır bekleyen ve kangren haline gelen sorunlarını çözme iddiası ile iş başına geldik.

29 Vekil desteğine sahip, komitelerde çoğunluğu olan, önünde bunları yapabilecek  yeterli süresi de  bulunan bu Hükümetin özlenen reformları yaparken,  işinin hiçte kolay olmadığını biliyorduk.

Ve yine biliyorduk ki; yıllardır üzerinde çalışılan ama bir türlü  yapılamayan bu reformların  önündeki en büyük engel, statükoyu koruyan bekçilerdir. 

Sendikalar, Bürokrasi
,Sivil Toplum Örgütleri
,Klasik muhalefet anlayışı bu düzenin ve statükonun  amansız bekçileridir.

Reform yapmak isteyen Hükümet, bu güç odakları ile mücadeleyi göze alır ve kazanırsa o zaman İKTİDAR olur. Yoksa sıradan bir Hükümet olarak, diğer 40 küsür hükümetin arasında yerini alır ve kaybolur gider.

Bu Hükümet, ilk iş olarak yaklaşan  Seçimleri de düşünerek Yerel Yönetimler Reformunu gündemine  aldı. Yaşadıklarımız ortada. Bu konuda kararlılığımız da  ortada. Geri adım atmamız  sözkonusu bile değil. 

Hükümetimiz, reformları yaparken elbetteki uzlaşı ve ortak aklı arayacak. Ama bu olmuyor diye reformları öteleme şansımızın olmadığının da farkındayız.

Sendikalar bu statükonun en büyük ve amansız savunucusudur. Yıllardan beri sürekli isteyen ve popülist politikacıların vermesi ile semizleşen bu sendikalarla mücadeleyi göze alamayan hiç bir hükümet, reform falan yapamaz. 

Nitekim bir güç gösterisi histerisi içinde olan EL-SEN, borcu olmadığı halde başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere aralarında bizim Bakanlığımız da olmak üzere bir çok Bakanlığın elektiriğini kesmiş, Bakanlıklarda iş yapılmasını engellemiştir.  Elektiriği kesilen ve vatandaşa hizmet veremeyen  bütün kurumlar da polise şikayette bulunmuşlardır. Şikayetleri geri çekmek söz konusu bile değildir. 

Sendikaların önümüzdeki süreçte çok daha katı muhalefetine direnemeyeceksek reformları yapma idealimiz, bir hayal olmaktan öteye gitmez.

Herkese hayırlı pazarlar..."

Son Güncelleme: 17.04.2022 11:12
Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanıErhan Arıklı
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