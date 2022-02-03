Regaip Kandili nedeniyle Hala Sultan Camii’nde program düzenlendi

Din İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliği organizasyonuyla düzenlenen programa, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, TDV Genel Müdürü İzani Turan ilevatandaşlar katıldı.

Cami cemaati, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından TDV Genel Müdürü İzani Turan'ın hitabını dinledi.

Daha sonra kılınan namaz ve edilen duaların ardından program sona erdi. TDV, program sonunda kandil simidi ve tatlı ikram etti.