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Rehberler, Meclis önünde eylem yaptı

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği, Meclis önünde eylem yaptı.

07 Haziran 2018 Perşembe 12:03
Rehberler, Meclis önünde eylem yaptı

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği, Meclis önünde eylem yaptı.

Birlik Başkanı Yusuf Nidai basına yaptığı açıklamada haklarının gasp edilmeye çalışıldığını savundu ve haklarını savunmak için eylem yaptıklarını söyledi.

Turizm Bakanlığı ile Seyahat Acenteleri Birliği’nin kendilerine haber vermeden Turizm ve Seyahat Acenteleri Değişiklik Yasa Tasarısını hazırladıklarını kaydeden Nidai, yasada var olan kokartlı rehber bulundurma zorunluluğunun değiştirilmek istendiğini belirtti…

Nidai, “Yerel rehbere saygı talep ediyor, ithal rehbere hayır diyoruz. Bugün üç yasada açıkça belirilen transferde rehber bulundurulması konusunda, seyahat acenteleri yasasında değişikliği gidilmesi için çalışıyor. Bu konuda rehberler birliği ile istişare bulunulmadan dayatılmaya çalışılıyor” dedi.

Yasanın değişmesinin ülkeye ve ülke turizmine hiçbir fayda getirmeyeceğini vurgulayan Nidai, “Sadece rehberlere para verilmeden acentelerin daha fazla para kazanması sağlanılacak” ifadelerini kullandı.

Yürüttükleri çalışmaların ardından Pazartesi günü konu ile ilgili Meclis’te yapılacak komite toplantısına davet aldıklarını belirten Yusuf toplantıya katılacaklarını, haklarını sonuna kadar savunacaklarını kaydetti.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 12:07
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