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" Rekabet Edebilirlik Raporu" Açıklandı

12 Nisan 2019 Cuma 11:39
" Rekabet Edebilirlik Raporu" Açıklandı
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından 11’incisi hazırlanan “Endüstri 4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme” temalı Rekabet Edebilirlik Raporunun sonuçları düzenlenen forumla açıklandı.

Buna göre, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin rekabet Edebilirlik puanı 100 üzerinden 55.21 olarak hesaplandı. Bu rakam 7’lik sistemle 3.88 anlamına geliyor ki Kuzey Kıbrıs’ın geçen yılki puanı 7 üzerinden 3.77 idi.

Bu puanla Kuzey Kıbrıs 140 dünya ekonomisi arasında rekabet Edebilirlik açısından 89’uncu sırada yer aldı… Kuzey Kıbrıs bir önceki rekabet Edebilirlik sıralamasında 137 ülke içinde 109’uncu sırada yer alıyordu.

Kuzey Kıbrıs yerini 20 sıra yukarıya doğru ilerletse de bu puanla Güney Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’ın gerisinde kaldı.

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Geçmiş yıllara göre puanı çok fazla değişmese de KKTC’nin içeriği değişen bazı bölümlerden kaynaklı hem ülke puanı hem de sıralamadaki yeri gelişti.

Rapora göre, Kuzey Kıbrıs’ın rekabet edebilirliğinde sorunlu kabul edilen alanlar olarak değerlendirilen Altyapı, işgücü piyasaları ve makroekonomik istikrar bölümlerinde gerileme devam ederken, bu yıl yenilenen ürün piyasaları, finans piyasaları ile bilgi ve bilişim teknolojilerine uyum alanlarında puan açısından olmasa da sıralamada yukarıya doğru bir seyir görüldü.

Kuzey Kıbrıs rekabet edebilirlikte elektriğe erişim, sabit geniş bant internet kullanıcı, nüfus oranlı cep telefonu abone sayısı ve terörizm oranlarında en iyi skor olan 100 puanı elde ederken; karayolları altyapısı, kalifiye eleman bulma, mesleki eğitimin kalitesi ve profesyonel yönetime güven başlıklarında en kötü skorları aldı.

Prof. Dr. Hasan Amca, Dr. Yenal Süreç ve Aytaç Çerkez tarafından hazırlanan rekabet Edebilirlik raporunda bu yılın tema konusu olarak seçilen işletmelerde dijitalleşme konusunda ise dijital dönüşümü sağlayabilen ülkelerin o oranda rekabetçi olabilecekleri vurgulandı.

Raporda Kuzey Kıbrıs’ta dijitalleşme sürecinde yasal çerçevenin oluşturulması, mevzuatın geliştirilmesi, fiziki ve teknik altyapının geliştirilmesi, ar-ge faaliyetlerine devlet katkısı, teknoparkların kurulması ve eğitim sisteminin bu yönde geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.(BRT)

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Son Güncelleme: 12.04.2019 12:08
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberRaporEdilebilirlikRekabet
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