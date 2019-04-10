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"Rekabet Edebilirlik Raporu", cuma açıklanıyor

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:19
"Rekabet Edebilirlik Raporu", cuma açıklanıyor
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Odası (KTTO) tarafından bu yıl on birincisi hazırlanan “Rekabet Edebilirlik Raporu”, Cuma günü düzenlenecek “Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu”nda kamuoyuyla paylaşılacak.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamaya göre forum, 12 Nisan Cuma günü KTTO Konferans Salonu’nda yer alacak ve saat 10.00’da başlayacak.

Prof. Dr. Hasan Amca, Dr. Yenal Süreç ve Aytaç Çerkez’den oluşan ekip tarafından hazırlanan 2018-2019 Raporu’nun ve forumun bu yılki ana teması “Endüstri 4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme.”

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Rapor, Dünya Ekonomik Forumu’nun tüm ülkeler için hazırladığı Dünya Rekabet Edebilirlik Raporu ile aynı formatta hazırlandı.

Siyaset, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, akademi ve medya temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek olan forum Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşması ile başlayacak.

Dünya Ekonomik Forumu’ndan gerekli onayları alarak KTTO’nun kendi uzmanlarını ve KKTC ekonomistlerini kullanarak hazırladığı raporun sunumu Prof. Dr. Hasan Amca, Dr. Yenal Süreç ve Aytaç Çerkez tarafından gerçekleştirilecek.

Forum, soru cevap bölümünün ardından saat 12.00’de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Edebilirlik Raporu
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