Rekor; Vadili, Girne ve Yenierenköy'de

24 Haziran’da yapılacak yerel seçime sayılı günler kala heyecanlı bekleyiş devam ederken, Kıbrıs Postası'nda Cansu Yarışan'ın derlediği Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı belediye başkan aday listesine göre 47 partili, 64 bağımsız olmak üzere 111 belediye adayı yarışacak.

BAĞIMSIZLAR 2'YE KATLANDI

29 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen son yerel seçimlerde 73 partili, 33 bağımsız olmak üzere 106 aday yarışırken, 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilecek yerel seçimlerde ise 47 partili, 64 bağımsız olmak üzere 111 belediye adayı yarışacak. Geçen yerel seçimlerle kıyaslandığı zaman ise bu yıl bağımsız aday sayısının 2 katına çıktığı görülüyor. Bunun yanı sıra partili adayların sayısı ise ciddi oranda azaldı.

3 BELEDİYEDE SADECE BAĞIMSIZLAR YARIŞACAK

Toplamda 28 belediyede gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Yeniboğaziçi, Alsancak ve Çatalköy’de partili aday bulunmuyor. Sadece bağımsız adayların yarışacağı Yeniboğaziçi Belediyesi’nde 4, Alsancak Belediyesi’nde 2, Çatalköy Belediyesi’nde ise 2 bağımsız aday bulunuyor.

3 BELEDİYEDE BAĞIMSIZ YOK

Gerçekleştirilecek olan belediye seçimlerinde 28 belediye içerisinde sadece Akdoğan, Dikmen ve Lefke’de hiç bağımsız aday bulunmuyor. Yayınlanan aday listesine göre ise Akdoğan ve Dikmen’de UBP ve CTP adayları yarışırken, Lefke’de UBP, CTP ve HP adayları yarışacak.

5 BELEDİYEDE KADIN ADAY

111 belediye başkan adayının katıldığı yerel seçimlerde, sadece 5 kadın adayın bulunması göze çarparken, kadın adayların tümü farklı belediyeler için yarışacak. Lefkoşa Belediyesi için DP, Dipkarpaz Belediyesi için HP, İskele Belediyesi için TDP, Yeniboğaziçi Belediyesi ve Yenierenköy Belediyesi için bağımsız kadın adaylar yarışacakken, UBP, CTP ve YDP hiçbir belediyede kadın aday göstermedi.

2 BAŞKAN YENİDEN YARIŞMAYACAK

28 belediyenin mevcut başkanlarının 26’sı 2018 yerel seçimlerinde yeniden aday olurken, 2 belediye başkanı ise aday olmadı. Yerel seçimlerde yarışmayacak olan mevcut başkanlardan CTP’nin Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal seçime katılmazken, CTP Değirmenlik’te başka bir aday gösterdi. Seçime katılmayacak olan bir diğer başkan ise maddi sorunlar nedeniyle kapısına kilit vurulan ve başkanlık görevinden istifa eden CTP Yenierenköy Belediye Başkanı Mesut Yıkıcı.

BATAN BELEDİYEYE 7 TALİP

Yaşanan mali sorunlar nedeniyle personel maaşlarını ve borçlarını ödeyemeyen Yenierenköy Belediyesi’nin başkanı görevinden istifa ederken ve Yenierenköy’ün Dipkarpaz Belediyesi ile birleştirilmesi gündeme gelirken, 2018’de gerçekleşecek olan yerel seçimlerde batan Yenierenköy Belediyesi’ne 1’i partili 6’sı bağımsız olmak üzere 7 aday talip oldu. İstifa eden mevcut başkan CTP’li iken, Yenierenköy’de belediye başka adaylığına CTP’den herhangi bir isim aday gösterilmedi.

REKOR; VADİLİ, GİRNE VE YENİERENKÖY'DE

Yüksek Seçim Kurulu’nun,18 numaralı duyurusuna göre, başkanlık için en çok aday başvurusu yapılan belediyeler 7’şer başvuruyla Vadili, Girne ve Yenierenköy olurken, Akıncılar, Akdoğan, Beyarmudu, Geçitkale, Çatalköy, Dikmen ve Lapta’da sadece 2 aday yarışacak.

3 ADAYDA FARKLILIK

Mevcut başkanlar içerisinde yeniden aday olan 3 isimde ise yaşanan değişiklik gözden kaçmadı.Yaşanan değişikliğe göre CTP’li Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet SennaroğluUBP’den, CTP’li Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ve UBP’li İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu bağımsız olarak yarışacak.