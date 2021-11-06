Alsancak'ın sevilen isimlerinden biri olan ve Güzelyurt'ta ikamet eden Rengin Salih Kuruşi hayatını kaybetti.

Rengin Salih Kuruşi'nin vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Alsancak Belediyesi'nden, Kuruşi'nin vedatı ile ilgili yapılan paylaşım şu şekilde:

Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf'ın Kukla köyünden olup Güzelyurt'ta ikamet eden Rengin Salih Kuruşi hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün (06.11.21) öğle namazından sonra Alsancak kabristanlığına defnedilecektir.Merhume'ye Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz.Mekanı cennet olsun.