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Res-Bir : Acil olarak görüşme talep ediyoruz

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği yaptığı yazılı açıklamada "zamların yarattığı sıkıntılarla ilgili hükümete görüşlerimizi sunmak için Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu ve ilgili bakanlık yetkilileriyle acil olarak görüşme talep ediyoruz" dedi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 15:27
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Res-Bir : Acil olarak görüşme talep ediyoruz

Res-Bir tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği olarak sektörümüzdeki sorunları konuşmak ve son yapılan zamların yarattığı sıkıntılarla ilgili hükümete görüşlerimizi sunmak için Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu ve ilgili bakanlık yetkilileriyle acil olarak görüşme talep ediyoruz. 
Bakanlar Kurulu toplantısından sonra son yapılan alkol ve elektrik zammı konusunda indirime gidileceği açıklanmıştı, ancak bu konunun hala yürürlüğe girmemiş olduğunu görüyoruz. 
Başbakan Sucuoğlu’nun zamlarda düşüş olacağı açıklaması sektörümüzde olumlu karşılanmıştır. Bununla birlikte geçtiğimiz çarşamba ve perşembe günü nihayi kararların alınmadan önce sektör temsilcileri ile de görüşülmesi gerektiğini sözlü olarak Sayın Başbakan’a iletmiştik. 
Res-Bir ve diğer sektörlerle bu konuların ilgili bakanlık yetkililerinin de hazır bulunacağı bir toplantıda  ele alınması talebimizi yazılı olarak iletiyoruz. 
Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu aşabilmek için iyi niyetle karşılıklı fikirlerimizi paylaşıp gereğinin yapılması konusundaki fikirlerimizi yetkililerle en kısa sürede paylaşmak istiyoruz. 
RESBİR Yönetim Kurulu

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