RES-BİR : “Artık yeter! Denetimlerle restoranlarımızı açın!"

Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Salih Kayım, sürecin kendilerini sivil itaatsizliğe doğru götürdüğünü söyledi.

Gerekli önlemlerle açılmayı talep ettiklerini ifade eden Salih Kayım, açılmak için çalıştıklarını kaydederek “Biz talebimizi yönetime iletiyoruz, eğer kabul edilmezse de tüm üyelerimize çağrı yapıyoruz, biz gerekli önlemleri alarak 4 Mart Perşembe günü açıyoruz” dedi.

Masalar arası mesafe ve iç mekan düzenlemeleri ve PCR önlemleri ile açılmak için hazırlandıklarına vurgu yapan Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım çok sayıda işletmenin mali olarak ciddi zarar gördüğünü anlattı.

RES-BİR tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Artık yeter! Denetimlerle restoranlarımızı açın!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi,

KKTC Sağlık Bakanlığı,

Lefkoşa.

Komitenizin verdiği son kararları sevinçle karşılamış durumundayız. Ancak berber, kuaför, güzellik salonları gibi çok yakın temas edilebilecek iş kollarını ve açık pazarları normal hayata geçirdiğinizden dolayı restoranları unuttuğunu düşünerek sizleri bu yazıyı yazmaktayız.

Pandemi nedeniyle en çok zarar gören meslek grubu restoranlardır. Üyelerimiz yaklaşık bir yıldır günlük harcamalarını dahi kazanamamış durumda mücadele etmektedir ve bu bağlamda üyelerimizin artık mücadele edecek gücü kalmamıştır.

Yaklaşık bir yıldır ne dediyseniz yaptık..

Masalar arası 1.5 metre dediniz yaptık,

Elektronik menü dediniz uyduk,

Mekanlarınıza az insan alabilirsiniz dediniz kabul ettik,

Sabah 10.00 – akşam 20.00 çalışabilirsiniz dediniz peki dedik,

dedik dedik dedik..

Peki üyelerimiz açısından bu bir yıl nasıl geçti biliyor musunuz?

Boş duvarlara bakarak,

Personellerimizi her şeye rağmen işsiz bırakmamak için ödemeye çalışarak,

Sanki da covid-19’un yayılma yeri restoranlarmış gibi yarattığınız kötü algıyı dağıtmaya çalışarak,

Borçlu olduğumuz yerlere dil dökerek,

Kapanan restoran sayılarını 1-2-3 saymak yerine 5-10-15’e çıktığını görerek..

Artık yeter!

Sizden son kez rica ediyoruz, kurallara harfiyen uymaya hazırız. Masalar arası 2 metre, sandalyeler arası 60 cm, koyacağınız başka kurallarla ve denetimlerle restoranlarımızı açın!!

Hemen hemen tüm yerlerin açılacağı gün olan 4 Mart 2021 Perşembe günü dış mekanlarımız tümü ve iç mekanlarımızın da en fazla 1/3’e denk gelecek kısmıyla açılmak istiyoruz...”