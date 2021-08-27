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RES-BİR, koronavirüs testlerinin ücretli olmasını eleştirdi

RES-BİR'den yapılan açıklamada koronavirüs testlerinin ücretli olmasına tepki gösterildi

27 Ağustos 2021 Cuma 18:51
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RES-BİR, koronavirüs testlerinin ücretli olmasını eleştirdi

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR) tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, Koronavirüs testlerinin ücretli olmasına tepki gösterildi.

Birlik açıklamasında, “Önemle belirtmek isteriz ki; yaklaşık iki senedir zar-zor ayakta kalabilerek getirdiğimiz bu noktaya hem biz işletme sahiplerinden hem de çalışanlarımızdan ücretli ve düzenli aralıklarla yapmayı kararlaştırdığınız PCR/Antijen testlerinin aşılanma oranını artırmayacağı gibi işyeri sahiplerine maddi olarak mükellefiyeti oldukça fazla diğer bir anlatımla işyerlerini kapatma veya çalışan çıkarma noktasına getireceği kaçınılmazdır” ifadeleri kullanıldı.

RES-BİR’den yapılan açıklamada, “Tüm dünyada vakaların en erken zamanda teşhis edilip temaslılarının yayılmadan hemen izole altına alınması prensibine tamamen ters olarak almış olduğunuz bu kararı yeni kaoslar meydana gelmeden, yeniden kapanma zarureti ortaya çıkmadan ve derhal gözden geçirip geri almanızın şart olduğunu bildiririz​” denildi.

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