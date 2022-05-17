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Res- Bir: Üretim biterse hepimiz biteriz

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin yapacağı eyleme destek beyan etti.

17 Mayıs 2022 Salı 15:25
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Res- Bir: Üretim biterse hepimiz biteriz

Birlikten yapılan açıklama şöyle:
Biz restorancılar yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu en iyi bilen kesimiz. Pandemi de yerli üretimin değerini göstermiş oldu. Bir çok ithal üründe sıkıntılar yaşandı. Bundan dolayı zaten yetersiz olan yerli üretimin daha da artırılabilmesinin yolları aranmalıdır. Hükümetler bu konuda çağdaş ülkelerin uygulamalarına bakmaları yeterlidir. Batılı ülkelerde tarımsal üretim en çok destek gören sektörlerin başında gelir. Oysa ülkemizde girdi maliyetlerinin yüksekliği üreticinin belini bükmekte, pahalı üretime neden olmaktadır. Buna bir de üreticilere ödenmesi gereken teşviklerin ya da üretilen ürünlerin bedellerinin ödenmesinde yaşanılan gecikmeler üretimi bitirme noktasına gelmiştir. Üreticilerimizi korumak devletimizin görevidir. Bu sebeple çiftçinin ve hayvancının önümüzdeki hafta yapacağı eyleme bizler de restorancılar olarak destek veriyor, hükümet edenleri üreticinin sorunlarını çözmeye davet ediyoruz

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