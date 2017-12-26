Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
112007
ALTIN
157.138
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0958
EURO
4.5264
Sıcak içecekler kanseri tetikliyor mu?
Sıcak içecekler kanseri tetikliyor mu?
El terlemesi nasıl geçer?
Elleriniz sürekli terliyor mu?
Sık sık hastalanıyorsanız sebebi bu olabilir
Sık hastalanıyorsanız dikkat!
Her sabah zerdeçal suyu içmek için birçok neden var
Her sabah zerdeçal içerseniz...
Uzaya otel yapıyorlar!
Uzaya otel yapıyorlar!
banner34

Resan'a 18 ay hapis

banner35

2015teki feci motor kazasında arkadaşının ağır yaralanmasına neden olan Cemal Resan'a 18 ay hapis cezası verildi

26 Aralık 2017 Salı 15:00
Resan'a 18 ay hapis
banner10

Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Lefkoşa’da 2015 yılında dikkatsiz ve tehlikeli motosiklet kullanarak yanında yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Göksel Barkut’un ağır yaralanarak bitkisel hayata girmesine neden olan Cemal Resan hakkındaki dava karara bağlandı. 

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 10 davadan yargılanan sanık, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca, karar tarihinden itibaren 5 yıl trafikten men edilerek sürüş ehliyetine el kondu. Bu arada kazada ağır yaralanan ve şuanda 28 yaşında olan Barkut’un 3 yıldır bitkisel hayatta olduğu kaydedildi.

Komaya soktu

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, olayın olgularını aktardı. Reynar, kazanın 17 Ocak 2015 tarihinde Lefkoşa’da meydana geldiğini kaydetti. Cemal Resan’ın kullandığı ve plakası henüz tespit edilemeyen “Cross” marka motosiklette yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Göksel Barkut’un motosikletten düşerek başına aldığı darbe sonucu ağır yaralandığını ifade eden Reynar, Barkut’un komaya girdiğini ve üç yıldır bilincinin kapalı olduğuna vurgu yaptı. Reynar, 2015 yılında meydana gelen kazanın ardından Barkut’un özel bakıma muhtaç hale geldiğini ve ailesinin Cemal Resan aleyhindeki şikâyetinin devam ettiğine dikkati çekti. 

Kuralları hep ihlal etmiş

Sanık Cemal Resan’ın 10 davadan itham edildiğini kaydeden Reynar, sanığın ıslahından önce verilecek cezanın kamu menfaati açısından önemine değindi. Ülkede artış gösteren kazaların ağır yaralanma ve ölümlü kazalar olduğuna vurgu yapan Tacan Reynar, kazaya sebebiyet verenlere ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Resan’ın 2013 ve 2014 yılında benzer birçok trafik suçu işlediğine dikkati çeken Reynar, sanığın ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan, trafik kurallarını ihlal ederek toplam 13 trafik dosyası olduğuna vurgu yaptı. 

Yasalar tadil edilmeli

Kazanın ardından Resan’ın olay yerinden kaçtığını da hatırlatan Tacan Reynar, olayın polis araştırması sonucu ortaya çıktığını anımsatarak, sanığın polise yardımcı olmadığının da altını çizdi. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, Cemal Resan’ın yargılandığı birinci dava ‘gereken dikkat ve ihtimamı göstermeksizin araç sürüp kazaya sebebiyet verme’ suçunun 1 yıl , “yolun durumunu gözetmeksizin acele ile araç kullanma” suçunun yasada 2 yıl hapis cezası öngördüğünü ifade etti. Reynar, dava konusu kazada ağır yaralanan bir şahsın üç yıla yakın bir zamandır şuuru kapalı bir şekilde bitkisel hayatta olduğunu söyleyerek, yasada öngörülen cezaların gözden geçirilmesi gerektiğini ve yasanın tadil edilmesi gerektiğine değindi. 

Trafikten men edildi

Göksel Barkut’un bitkisel hayata girmesi ile sonuçlanan kazada motosiklet sürücüsü Cemal Resan’ın 18 ay hapse mahkûm edildiğini açıklayan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, ayrıca Resan’ın karar tarihinden itibaren trafikten 5 yıl men edilmesine ve sürüş ehliyetine el konulmasına emir verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine et kaçakçılığı!
Yine et kaçakçılığı!
TDP, "Katılım Vizyonu Kitabı"nı basınla paylaştı
TDP, "Katılım Vizyonu Kitabı"nı basınla paylaştı
DP Adayları Akdoğan, Vadili ve Paşaköy’ü ziyaret etti
DP Adayları Akdoğan, Vadili ve Paşaköy’ü ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim