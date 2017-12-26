Resan'a 18 ay hapis

Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Lefkoşa’da 2015 yılında dikkatsiz ve tehlikeli motosiklet kullanarak yanında yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Göksel Barkut’un ağır yaralanarak bitkisel hayata girmesine neden olan Cemal Resan hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 10 davadan yargılanan sanık, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca, karar tarihinden itibaren 5 yıl trafikten men edilerek sürüş ehliyetine el kondu. Bu arada kazada ağır yaralanan ve şuanda 28 yaşında olan Barkut’un 3 yıldır bitkisel hayatta olduğu kaydedildi.

Komaya soktu

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, olayın olgularını aktardı. Reynar, kazanın 17 Ocak 2015 tarihinde Lefkoşa’da meydana geldiğini kaydetti. Cemal Resan’ın kullandığı ve plakası henüz tespit edilemeyen “Cross” marka motosiklette yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Göksel Barkut’un motosikletten düşerek başına aldığı darbe sonucu ağır yaralandığını ifade eden Reynar, Barkut’un komaya girdiğini ve üç yıldır bilincinin kapalı olduğuna vurgu yaptı. Reynar, 2015 yılında meydana gelen kazanın ardından Barkut’un özel bakıma muhtaç hale geldiğini ve ailesinin Cemal Resan aleyhindeki şikâyetinin devam ettiğine dikkati çekti.

Kuralları hep ihlal etmiş

Sanık Cemal Resan’ın 10 davadan itham edildiğini kaydeden Reynar, sanığın ıslahından önce verilecek cezanın kamu menfaati açısından önemine değindi. Ülkede artış gösteren kazaların ağır yaralanma ve ölümlü kazalar olduğuna vurgu yapan Tacan Reynar, kazaya sebebiyet verenlere ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Resan’ın 2013 ve 2014 yılında benzer birçok trafik suçu işlediğine dikkati çeken Reynar, sanığın ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan, trafik kurallarını ihlal ederek toplam 13 trafik dosyası olduğuna vurgu yaptı.

Yasalar tadil edilmeli

Kazanın ardından Resan’ın olay yerinden kaçtığını da hatırlatan Tacan Reynar, olayın polis araştırması sonucu ortaya çıktığını anımsatarak, sanığın polise yardımcı olmadığının da altını çizdi. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, Cemal Resan’ın yargılandığı birinci dava ‘gereken dikkat ve ihtimamı göstermeksizin araç sürüp kazaya sebebiyet verme’ suçunun 1 yıl , “yolun durumunu gözetmeksizin acele ile araç kullanma” suçunun yasada 2 yıl hapis cezası öngördüğünü ifade etti. Reynar, dava konusu kazada ağır yaralanan bir şahsın üç yıla yakın bir zamandır şuuru kapalı bir şekilde bitkisel hayatta olduğunu söyleyerek, yasada öngörülen cezaların gözden geçirilmesi gerektiğini ve yasanın tadil edilmesi gerektiğine değindi.

Trafikten men edildi

Göksel Barkut’un bitkisel hayata girmesi ile sonuçlanan kazada motosiklet sürücüsü Cemal Resan’ın 18 ay hapse mahkûm edildiğini açıklayan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, ayrıca Resan’ın karar tarihinden itibaren trafikten 5 yıl men edilmesine ve sürüş ehliyetine el konulmasına emir verdi.