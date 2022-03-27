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Reşat Kansoy, adaylık sinyali verdi

Güzelyurt'ta sevilen bir esnaf olan Reşat Kansoy belediye başkanlığına aday olacağını duyurdu

27 Mart 2022 Pazar 21:57
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Reşat Kansoy, adaylık sinyali verdi
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Kansoy, "Sizlerden Güzelyurt’un yenilenmesi ve gelişmesi için görev ve sorumluluk talep edeceğimiz günler yakındır" dedi.

Kansoy’un paylaşımı şu şekilde:

Teşekkür ve Dahası...

Güzelyurt Kent Park Projesi, “derenin öbür tarafına” yapılan, yerel nitelikli ender projelerden biridir!

Başarılı bulduğum projenin hayata geçmesini sağlayan; Güzelyurt Belediye Başkanı’na, imzası olan değerli belediye meclis üyelerine ve emeği geçen tüm teknik kadroya teşekkür ederim.

Çocuklarla sıkça yürüyüş yapmaya çalıştığımız “Kent Park’ın” Festival Alanı ile bütünleşerek, Yayla deniz sahiline kadar uzanan, Kıbrıs’ın en büyük yeşil alan ve rekreasyon çalışması olması için “Bayrağı devralmaya” hazır olduğumu düşünüyorum. 

Sizlerden Güzelyurt’un yenilenmesi ve gelişmesi için görev ve sorumluluk talep edeceğimiz günler yakındır.

Son günlerde “Yerel Yönetimler -Özel- Yasası” ile, reform konusunda adım atılmaya çalışılmaktadır.

Hem Yerelde hem de genel de REFORM ve zihinsel dönüşüm şarttır!

Yerel Seçimler hangi tarihte olursa olsun, bizler için tek bir sandık ve tek bir sonuç olacaktır! 

O da Devletin kuracağı “sandık” ile halkın vereceği sorumluluktur. 

Güzelyurt’un, YURT! Olabilmesi için, hiç durmadan çalışacağımı bilmenizi isterim.

Çok sevgiler.

Anahtar Kelimeler:
Reşat KansoyGüzelyurt
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