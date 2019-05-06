Reşbe, cezaevine gönderildi!

Kamalı Haber

Karşıyaka’da tartıştığı kayınbiraderini bıçaklayan Fatih Reşbe dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Enver Kasap, 30 Nisan saat 06.45 sıralarında Karşıyaka’da 152 promil alkol tesiri altında olan Fatih Reşbe’nin evinin balkonunda tartıştığı İsmet Tek’i 22 santim bıçakla yaraladığını söyledi. Polis, sol kol ve sol koltuk altından yaralanan Tek’in tedavi altına alındığını, zanlının ise Karşıyaka’da bir işyeri önünde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığı esnada elinde olayda kullandığı bıçağın da bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Zanlının olaydan sonra tutuklanıp iki kez mahkemeye çıkarılarak hakkında toplamda 6 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının iki kefilin 75’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Teminat şartını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.