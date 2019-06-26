Resim ve seramikler sergilenmeye başladı

Girne Belediyesi Sanat Galerisi, Girne Belediyesi Sanat Atölyesi Resim ve Seramik Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor

Girne Belediyesi Sanat Atölyesi Resim ve Seramik Sergisi, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergide; belediyenin kurslarına katılan 35 kişinin seramik çalışmaları yanında kara kalem ve sulu boyadan oluşan resimler yer alıyor. Sergi, 25 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında 10:00-17:00 saatleri arasında Cumartesi günleri ise 10:00-15:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Girne Belediyesi Resim ve Seramik Kursları Eğitmeni Bedia Kale, kursiyerlerin resim tekniği ve temel sanat eğitimi aldığını belirterek, 3 boyutlu çalışmalar yaparak, temel seramik sanatı eğtimini uygulamalı olarak aldıklarını ifade etti. Eserleri hazırlayan kursiyerlere teşekkür eden Kale, “Bir Girneli olarak bana eğitmenlik fırsatı verildiği için Girne Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise Eylül ayından beridir devam eden Girne Belediyesi Sanat Atölyesi kurslarının resim ve seramik sanatlarına olan ilgiyi artırdığını ifade ederek, belediyenin açtığı sanat kurslarının sanatın farklı alanları üzerinde farkındalık yarattığını söyledi. Başkan Güngördü, serginin gerçekleşmesinde emeği geçen eğitmen ile kursiyerlere teşekkür etti.