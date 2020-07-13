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Resmi Gazete'de yayımlanan haberler

Anayasa değişikliğinin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 11 Ekim Pazar günü halk oylamasına sunulması için Meclis’te alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:10
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Resmi Gazete'de yayımlanan haberler

Anayasa değişikliğinin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 11 Ekim Pazar günü halk oylamasına sunulması için Meclis’te alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar, Cumhuriyet Meclisi’nin 6 Temmuz’daki ikinci olağanüstü birleşiminde alınmıştı.

Anayasa değişikliği, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısı artırılarak yargıdaki tıkanmaların aşılması hedefiyle hazırlanmış ve Meclis’ten oy çokluğuyla geçmişti.

ARAÇ MUAYENELERİ ÖZELLEŞİYOR
Motorlu ve motorsuz araçların fenni muayene işlemlerini yapma görevinin Polis örgütünden alınarak alanında uzman teknik personellerce uluslararası standartlara uygun kriterler ve imkanlar dahilinde yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak amacı ile Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak bilgiye sunulan tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak iletilmesi istendi.

SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI PERSONELİNE RİSK ÖDENEĞİ
Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı da halkın bilgisine sunuldu. Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabileceklerini duyuruldu.

Tasarı ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Arama Kurtarma Şubesi'nde bilfiil görev yapan ve tehlike, iş güçlüğü, görev riski bulunan sivil savunma görevlilerine, yaptıkları görevin taşıdığı risk ve tehlike nedeniyle; Tehlike İş Güçlüğü ve Görev Riski Ödeneği sağlanması yönünde düzenlenme yapılması amaçlanıyor.

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Resmi GazeteKKTC Resmi Gazete
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