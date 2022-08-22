Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakanlar Kurulu, ‘Yıl İçerisinde Belirlenen Asgari Ücretin Gelir Vergisinden Muaf Tutulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi onaylayarak Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
Yasa gücünde kararnamenin genel gerekçesi ise şöyle:
“Günümüz sosyo-ekonomik koşulları dikkate alınarak, yıl içerisinde belirlenen asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulması ile yürürlükte bulunan asgari ücrete vergi indirimi yapmak amacıyla Yıl İçerisinde Belirlenen Asgari Ücretin Gelir Vergisinden Muaf Tutulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin hazırlanması ihtiyacı hâsıl olmuştur.”