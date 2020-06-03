Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, Türkiye’de Resmi Gazetede yayımlandı.

Türkiye’de Resmi Gazetede yayımlanan, 26 Mayıs imzalı ‘2020 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi hakkındaki karara göre KKTC tarafı 2020 Ekim sonuna kadar 2021 yılını kapsayan Ekonomik Program teklifi ve 2020 yılı sonuna kadar yapısal dönüşüm adımlarını ve reform eylemlerini içeren en az 3 yıllık bir plan hazırlayacak.

Türkiye ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hibe ve kredi yardımında bulunacak ve KKTC'ye ihtiyaç duyacağı alanlarda teknik yardım sağlayacak.