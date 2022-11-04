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Resmi Gazete'de yayınlandı...

Vergi ve benzeri kamu alacaklarının tahsilatını kolaylaştırıp, hızlandırmak amaçlı kararname hazır...

04 Kasım 2022 Cuma 10:42
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Resmi Gazete'de yayınlandı...



Bakanlar Kurulu'nun vergi ve benzeri kamu alacaklarının tahsilatını kolaylaştırıp, hızlandırmak amacıyla hazırladığı kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

“Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma ile Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Gücünde Kararname” isimli kararname Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, yasa gücünde kararnamenin genel gerekçesi şu şekilde:

“Günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak, 2020 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ait kesinleştirilmiş vergiler, vergi cezaları, özel usulsüzlük cezaları, kamu alacağından doğan alacaklar ile ceza, dava masrafı, vergi cezası, para cezası gibi alacaklar ve bunlara ilişkin gecikme zamları ve gecikme faizlerinin ödenmesine olanak vermek suretiyle gerekli mali düzenlemelerin yapılması ve ekonomik kriz sürecinde yükümlülere kolaylık sağlamak ve tahsilatın hızlandırılmasına olanak tanımak amacıyla tahsilatı hızlandırıp, devlet bütçesine katkıda bulunmak ve ekonomik sıkıntı yaşayan yükümlülere açılım sağlamak hedeflenmektedir.”

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