Resmi Gazete'de yayınlandı...

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı 4 dairenin müdürlerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar görevden alındı, yerine Abdullah Aktolgalı atandı.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced görevden alındı, yerine Tankut Rıfkı atandı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Dairesi Müdürü Mutlu Ateş görevden alındı, yerine Nazım Ced atandı.

Turizm Planlama Dairesi Müdürü Osman Şeker görevden alındı, yerine ise Mazlum Kortaş atandı.