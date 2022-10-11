Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tartıştığı Kızın Yüzünde Bardak Kırdı
Tartıştığı Kızın Yüzünde Bardak Kırdı
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edildi
Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
banner107

Resmi Gazete'de yayınlandı...

Bakanlar Kurulu, “2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” çerçevesinde yeni iş kurmayı hedefleyen girişimcilere destek karar aldı.

11 Ekim 2022 Salı 10:14
407 Okunma
Resmi Gazete'de yayınlandı...



Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan kaynak ile KKTC’de uygulanacak 2022 Girişimcilik Projesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Projeye göre, programdan KKTC vatandaşı girişimci adayları yararlanabilecek ve işletmeler için eğitimlerini tamamlamış, iş planı onaylanan girişimcilere yüzde 75 oranında hibe desteği verilecek.

Usul, esaslar ve protokollerin oluşturulması konusunda YAGA’nın yetkilendirildiği program için gerekli olan 4 milyon TL Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklı “Girişimcilik Projesi” kaleminden karşılanacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum görevlilerin talep ettikleri, tepki topladı
Rum görevlilerin talep ettikleri, tepki topladı
Eroğlu UBP’nin 47’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Eroğlu UBP’nin 47’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kamu-İş iki okulda daha grevde!
Kamu-İş iki okulda daha grevde!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim