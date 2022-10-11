Resmi Gazete'de yayınlandı...

Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan kaynak ile KKTC’de uygulanacak 2022 Girişimcilik Projesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Projeye göre, programdan KKTC vatandaşı girişimci adayları yararlanabilecek ve işletmeler için eğitimlerini tamamlamış, iş planı onaylanan girişimcilere yüzde 75 oranında hibe desteği verilecek.

Usul, esaslar ve protokollerin oluşturulması konusunda YAGA’nın yetkilendirildiği program için gerekli olan 4 milyon TL Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklı “Girişimcilik Projesi” kaleminden karşılanacak.