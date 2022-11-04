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Resmi Gazete 'den bir haber daha!

04 Kasım 2022 Cuma 09:40
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Resmi Gazete 'den bir haber daha!



Bakanlar Kurulu, belediyelere destek yapılacak 85.456.934 TL’nin, İçişleri Bakanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “Belediye Bütçelerine Destek Projesi” kaleminden karşılanmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı’na bağlı Bütçe Dairesi Müdürlüğü’nün 3.11.2022 tarih ve BTD.0.00-488/01-22/E.2450 sayılı yazısına istinaden, belediyelere destek yapılmak üzere 85.456.934 TL’nin, İçişleri Bakanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen 08-01 -06-2-0-04-3-07-1 -1-02 'Belediye Bütçelerine Destek Projesi' kaleminden karşılanmasına karar verdi.”

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