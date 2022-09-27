Resmi Gazete’de yayımlanan 3 tasarı geri çekildi

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan duyuruya göre Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı Başbakanlığın 24 Eylül 2022 tarihli yazısı ile İçtüzüğün 88’inci maddesi uyarınca geri çekildi.