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Resmi Gazete’de yayımlanan 3 tasarı geri çekildi

Cumhuriyet Meclisi gündemine sunulan ve Resmi Gazete’nin 23 Eylül tarihli sayısında yayımlanarak halkın bilgisine getirilen üç yasa tasarısı geri çekildi.

27 Eylül 2022 Salı 18:28
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Resmi Gazete’de yayımlanan 3 tasarı geri çekildi



Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan duyuruya göre Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı Başbakanlığın 24 Eylül 2022 tarihli yazısı ile İçtüzüğün 88’inci maddesi uyarınca geri çekildi.

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteYasa TasarısıKKTC
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