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Resmi gazetede yayınlandı… İşte personelleri istihdam destek ödemesi alamayacak sektörler

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan Yerel İşgücü istihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü resmi gazetede yayınlanarak halkın bilgisine sunuldu

12 Nisan 2020 Pazar 23:49
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Resmi gazetede yayınlandı… İşte personelleri istihdam destek ödemesi alamayacak sektörler

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan Yerel İşgücü istihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü resmi gazetede yayınlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tüzükte Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki faaliyetin tamamen durdurulması veya işyerinin faaliyetine ara verilmesi nedeniyle çalışamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan sigortalı çalışanlara işyerindeki istihdamının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 2020 Nisan ayı için 1,500 TL istihdam destek ödemesi yapılacağı belirtiliyor.

Tüzüğe göre destek ödemesi alamayacak kesimler ise şöyle:

-Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetlerine devam eden iş yerlerinde çalışanlar

.-Mali sektörde faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları. Bu alt bend amaçları bakımından (Mali Sektör”, bankaları, sigorta acenteleri ve sigorta şirketlerini, kooperatifleri, kredi şirketlerini, finans ve danışmanlık şirketlerini, döviz bürolarını, muhasebe bürolarını ve benzeri iş yerlerini anlatır.)

-Eğitim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları. (Bu alt bend amaçları bakımından “Eğitim Sektörü”, üniversiteleri, özel okulları, dershaneleri, eğitim ve öğretim faaliyeti yürüten kurum kuruluşları (Özel gereksinimli bireylere eğitim veren merkezler hariç) ve benzeri iş yerlerini anlatır)

-Turizm sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları. (Bu alt bend amaçları bakımından “Turizm Sektörü”, casinoları, gece kulüplerini, bet ofislerini, sanal bet ofislerini, öğrenci yurtlarını ve benzeri iş yerlerini anlatır.)

– Sağlık sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları . (Bu alt bend amaçları bakımından “Sağlık Sektörü”, laboratuvarı, özel hastahaneleri, klinikleri, eczaneleri, ecza depolarını ve benzeri işyerlerini anlatır)

-Gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları. (Bu alt bend amaçları bakımından “Gıda Sektörü”, marketleri, market tedarikçilerini, fırınları, kasapları ve benzeri iş yerlerini anlatır)

-Tarım ve narenciye sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları.

– Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları.

-Ev hizmetlerinde çalışanlar

– Benzin istasyonları ve tedarikçilerinde çalışanlar

– GSM operatörlerinde çalışanlar .

İşte resmi gazetede yayınlanan tüzüğün tamamı

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu
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hurşit 2020-04-13 00:00:26

geriye ne kaldı la:)

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1 vatandaş daha 2020-04-13 00:07:19

Kimler yararlacan onlari yazsydiniz daha kisaydi be serefsiz hükümet bir daha nanay görürsünuz pislikler

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Kemal 2020-04-13 00:48:49

Kim alacak onu belirtin milleti salak yerine koydunuz Türkiye den aldığınız paralar kefen paranız olsun kim kime geçiriyor belli değil

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nehir 2020-04-13 01:17:29

bu kesimde calisanlar ölsün bence .. destek amaci destek olmaksa ihtiyaci olan ön planda olmali.. ihtiyacli da boyle madde madde ayirt edilmiyor malesef...

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Hüseyin 2020-04-13 01:22:19

Kısaca toplumun yarısına destek verilmeyecek
Herkese boncuk dağıttınız, işten durdurmayın, destek vereceğiz, işten durduranlar karlı çıktı. Size inanmakla hata yapmışız.

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