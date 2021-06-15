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Resmi Gazeteden haberler

Bakanlar Kurulu, Vergi Usul Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak “Elektronik Fatura Düzenlenmesine İlişkin Kurallar Tüzüğü”nü onayladı.

15 Haziran 2021 Salı 10:47
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Resmi Gazeteden haberler

Bakanlar Kurulu, Vergi Usul Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak “Elektronik Fatura Düzenlenmesine İlişkin Kurallar Tüzüğü”nü onayladı.

Tüzüğün amacı, “gelişen teknolojiye uygun olarak belge ve kayıt tutulmasıyla ilgili işlemleri kağıt ortamında yürütmek zorunda olan yükümlüler açısından e-faturanın; elektronik ortamda muhafazasının ibrazının ve raporlanmasının sağlanması ve elektronik ortamda oluşturulup kullanılacak e-faturaya ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olarak ifade edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tüzük yürürlüğe girdi.

Son Güncelleme: 15.06.2021 16:25
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