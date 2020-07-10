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“Resmi görevi kötüye kullanma” davası

“Resmi görevi kötüye kullanma” , “Resmi sırları ifşa etmek” suçlamalarıyla ilgili olarak tutuklanan polis memuru F.G, sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

10 Temmuz 2020 Cuma 14:35
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“Resmi görevi kötüye kullanma” davası

  “Resmi görevi kötüye kullanma” , “Resmi sırları ifşa etmek” suçlamalarıyla ilgili olarak tutuklanan polis memuru F.G, sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Özel Soruşturma Birimi’nde görev yapan polis çavuşu Tolga Ateşli, polis memuru F.G'nin Resmi görevi kötüye kullanma, Resmi sırları ifşa etmek suçlamalarıyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı F.G'nin Ekim 2016 tarihinde yetkisiz olarak FETÖ - PYD soruşturması kapsamında video kaydı ve belgelerin zanlı F.G'nin hard-diski içinde belirlendiğini anlattı. 

Polis, zanlı F.G'nin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, ayrıca zanlının evinde arama yapıldığını anlattı.

Polis, zanlının benzer bir davadan teminatla serbest bırakıldığını anımsatıp, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı F.G'nin haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
PolisFetö
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