Künye
Kıbrıs 14
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Resmi nikahlı eşini imam nikahlı eşiyle görünce darp etti
Resmi nikahlı eşini imam nikahlı...
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata bağlandı
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata...
İki kişi bıçakladı
İki kişi bıçakladı

Resmi nikahlı eşini imam nikahlı eşiyle görünce darp etti

Aynı evde kaldığı imam nikâhlı eşi ile resmi nikâhlı eşi ile yan yana gelme saatleri belirleyen ancak bu saat düzenin uymadıkları için tartışan zanlı Ş.A resmi eşi N.K’yi ciddi şekilde darp etti.

14 Ocak 2022 Cuma 14:01
191 Okunma
Resmi nikahlı eşini imam nikahlı eşiyle görünce darp etti
banner108

Tutuklanan zanlı huzuruna çıkarıldı. 

Polis, zanlının 13 Ocak 2022 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının saat 21.30’da Lefkoşa’da Surlariçi’ndeki ikametgâhında ev içinde aldıkları kurallara göre saati gelmeden imam nikâhlı eşi ile yan yana geldiğini gören nikahlı eşi N.K ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip, N.K’yi ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, aynı tarihte N.K’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil servise götürülerek doktor kontrolünden geçirilerek rapor temin edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aleyhine 14 Ocak 2022 Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak temin edilen iki tanık ifadesi olduğunu belirtti.

Polis, zanlı aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyerek zanlının ileride davalarında yargılanması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Yakında yeni hayırlı haberler alacağız
Erdoğan: Yakında yeni hayırlı haberler alacağız
“Bugünlerin temeli atılmasında çok değerli katkıları olmuştur”
“Bugünlerin temeli atılmasında çok değerli katkıları olmuştur”
Çavuş: “Halk için mücadele etmeye kararlıyım”
Çavuş: “Halk için mücadele etmeye kararlıyım”
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim