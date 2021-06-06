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Resmiye Canaltay, Hasan Sertoğlu'nu kutladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen Hasan Sertoğlunu kutladı…

06 Haziran 2021 Pazar 09:02
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Resmiye Canaltay, Hasan Sertoğlu'nu kutladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen Hasan Sertoğlu’nu sosyal medyada yayınladığı mesajla kutladı.

Bakan Canaltay, Sertoğlu’nun 32 kulüpten 31’inin desteğini alarak seçilmesine dikkat çektiği kutlama mesajında “11 yıldır Başkan olarak görev yapan Sayın Sertoğlu’na kulüplerin birinin hariç, 32’de 31 destek çıkması büyük bir güvenin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) uygulanan spor ambargosuna da değinen ve bunun bir insan hakkı ihlali olduğunu söyleyen Canaltay, futbolun ise binlerce genci bir arada tutan, önemli bir faaliyet alanı olduğuna vurgu yaptı.

İşte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın yayınladığı mesajın detayları:

 

Son Güncelleme: 06.06.2021 23:51
Anahtar Kelimeler:
Hasan SertoğluResmiye Canaltay
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