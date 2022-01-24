Resmiye Eroğlu Canaltay: Zor bir görev bizi bekliyor...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu CANALTAY, dün gerçekleştirilen erken genel seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Canaltay, “Ulusal Birlik Partisi, sandıktan büyük bir zaferle çıkarken, hem partilimiz hem de halkımız istikrar ve icraat için oy verdi” dedi.

Canaltay, “Yaptığım tüm açıklamalarda, ‘önce ülkem, sonra partim’ dedim. ‘Hangi görevde olursak olalım, halkımıza hizmet için çalışacağım’ vurgusu üzerinde durdum” ifadelerini kullandı.

Canaltay, açıklamasında şunları söyledi:

Ulusal Birlik Partisi, sandıktan büyük bir zaferle çıkarken, hem partilimiz hem de halkımız istikrar ve icraat için oy verdi.

Yaptığım tüm açıklamalarda, "önce ülkem, sonra partim" dedim. "Hangi görevde olursak olalım, halkımıza hizmet için çalışacağım" vurgusu üzerinde durdum.

Şimdi, zor bir görev bizleri bekliyor. Tüm birikim, tecrübe ve enerjimizle daha çok çalışacağız ve bu ülkeyi, kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla ekonomik refaha kavuşturacağız.

Halkımıza da kendimize de güveniyoruz.

UBP'yi sandıktan zaferle, şahsıma da güven duyarak milletvekili olarak çıkaran herkese teşekkürlerimi sunuyorum.