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Ressam Çizenel: “Para cezasını ödemek istiyorum”

Tanınmış Ressam Emin Çizenel, Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarına kalp şeklinde naylon yapıştıran ve polis tarafından tespit edilerek para ile ceza puanı alan şahsın para cezasını karşılamak istediğini açıkladı.

18 Ekim 2022 Salı 16:50
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Ressam Çizenel: “Para cezasını ödemek istiyorum”



Tanınmış Kıbrıslı Türk Ressam Emin Çizenel, Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarına kalp şeklinde naylon yapıştıran ve polis tarafından tespit edilerek para ile ceza puanı alan şahsın para cezasını karşılamak istediğini açıkladı.

Sanatçı Çizenel, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, söz konusu olayı, sokak sanatçısı Banksy’nin sanat projelerine benzeterek, “Bu kişi her kimse, ona verilen para cezasını ben ödemek istiyorum” dedi:

“Aslında çok yaratıcı bir güncel sanat projesini andırıyor. Tıpkı Banksy sokak graffitileri gibi. Hem gülümsetiyor, hem de gergin ortama yapıştırıyor. Ne güzel bir mesaj. Bu kişi her kimse, ona verilen para cezasını ben ödemek istiyorum.”

Kimliği açıklanmayan bir şahıs, dün Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarına kalp şeklinde bir naylon yapıştırıp, kırmızı ışığın bir süre kalp şeklinde yanmasına neden olmuştu.

Söz konusu şahıs, polis tarafından tespit edilmiş ve 988.50 TL para ile 10 ceza puanına çarptırılmıştı.

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