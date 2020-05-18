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Restoran, cafe ve barlarda alınması gereken önlemler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, restoran, cafe ve barlarda koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:16
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Restoran, cafe ve barlarda alınması gereken önlemler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, restoran, cafe ve barlarda koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.

Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında, 20 Mayıs itibarıyla yeniden hizmet vermeye açılmaları yönünde ilke kararı aldığı ve nasıl açılacaklarına daire şartları hazırlamak üzere ilgili bakanlıkları görevlendirdiği kararının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, detayları duyurdu.

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca restoran -kafe-barlarda koronavirüse (COVID-19) karşı alması gereken önlemlere ilişkin asgari hususları açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, binada alınması gereken hijyen önlemleri yanında çalışanlar ve müşterilere yönelik kuralları da belirledi.

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