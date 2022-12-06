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Restorancıların yeni yıldan umudu yok!

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği Başkanı Arif Bayraktar, yeni yıldan hiçbir umutları olmadığını, yeni yılın ekonomik açıdan çok zor geçeceğini söyledi. 

06 Aralık 2022 Salı 13:09
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Restorancıların yeni yıldan umudu yok!



-ÖZEL HABER

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği Başkanı Arif Bayraktar, yeni yıldan hiçbir umutları olmadığını, yeni yılın ekonomik açıdan çok zor geçeceğini söyledi. 

Gündem Kıbrıs'a konuşan Bayraktar, et fiyatlarındaki belirsizlik başta olmak üzere, asgari ücretin de ne olacağının bilinmemesinin restorancıları zor duruma soktuğunu belirterek, "yeni yılda ne olacağını asla ön göremiyoruz ancak iyi bir gelişme beklemiyoruz. 2023 yılı ekonomik açıdan 2022 yılından daha kötü olacak" ifadelerini kullandı. 

Yeni yıla bir aydan az bir zaman kala restorancıların durmadan çalışması gerektiğini kaydeden Bayraktar, 'geçen yıl bu zaman her gün rezervasyon alan, dolup taşan mekanlar, bu yıl haftayı en fazla iki rezervasyonla kapatıyor. Bir ay öncesine göre evet bir canlanma var ama geçen yıl bu zamana göre oldukça düşük' ifadelerini kullandı. 

Ekonominin geldiği noktanın işletmeleri çok zor durumda bıraktığını kaydeden Bayraktar, "ne yazık ki herşeyin daha da kötü olacağına inanıyorum' dedi.

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Arif BayraktarYeni Yıl2023Restorancılar
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