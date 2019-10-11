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Restoranda unutulan cüzdandan para çaldı!

11 Ekim 2019 Cuma 20:50
Restoranda unutulan cüzdandan para çaldı!

Çalıştığı restoranda müşteri tarafından unutulan para cüzdanı içerisinden 90 Euro nakit para çalan Sezer Konat Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 10.10.2019 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir restoranda çalışan zanlının, restorandın ofis bölümünde müşteri tarafından unutulan para cüzdanı içerisinden 90 Euro nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, işyeri kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının cüzdandan para alırken görüldüğünü ifade etti. Tutuklanan zanlının üzerinde 85 Euro bulunduğunu kaydeden polis, gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede çalışma izni ile bulunduğunu, 7 yıldır söz konusu restoranda müdür olarak çalıştığını belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 3 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 40 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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