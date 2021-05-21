Reyting sonuçları 20 Mayıs 2021 Perşembe!

20 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 Mayıs tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız”, 3.sırada FOX TV’de izleyiciyle buluşan “Mucize Doktor” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada “Mucize Doktor” yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 CAMDAKİ KIZ

3 MUCİZE DOKTOR

4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

5 ESRA EROL'DA

6 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

7 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

8 BİR ZAMANLAR KIBRIS

9 SURVİVOR

10 ATV ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 CAMDAKİ KIZ

2 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

3 MUCİZE DOKTOR

4 SELÇUK TEPELİ

5 BİR ZAMANLAR KIBRIS

6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

7 SURVİVOR

8 ESRA EROL'DA

9 MUCİZE DOKTOR

10 CAMDAKİ KIZ