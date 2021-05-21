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Reyting sonuçları 20 Mayıs 2021 Perşembe!

20 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 20 Mayıs akşamındaki yarışta Akrep, Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Mucize Doktor, Survivor 2021 kıyasıya yarıştı. İşte 20 Mayıs 2021 Perşembe reyting sonuçları...

21 Mayıs 2021 Cuma 11:43
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Reyting sonuçları 20 Mayıs 2021 Perşembe!

20 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 Mayıs tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız”, 3.sırada FOX TV’de izleyiciyle buluşan “Mucize Doktor” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada “Mucize Doktor” yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 CAMDAKİ KIZ

3 MUCİZE DOKTOR

4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

5 ESRA EROL'DA

6 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

7 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

8 BİR ZAMANLAR KIBRIS

9 SURVİVOR

10 ATV ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 CAMDAKİ KIZ

2 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

3 MUCİZE DOKTOR

4 SELÇUK TEPELİ

5 BİR ZAMANLAR KIBRIS

6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

7 SURVİVOR

8 ESRA EROL'DA

9 MUCİZE DOKTOR

10 CAMDAKİ KIZ

Son Güncelleme: 21.05.2021 11:51
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar KıbrısReytingReyting Sonuçları
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