Rezaletin perdesinde yeni bölüm yayınlandı !

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcıoğlu, gelecek yakıtın kükürt oranıyla ilgili sorular sorarak, 'halkı ve çevreyi ne ile zehirlediğinizi açıklayacak mısınız?' dedi.

Avcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

REZALETİN PERDESİNDE YENİ BÖLÜM YAYINLANDI !

⛔️ ATIK TOPLAMA GEMİSİ ile FAHİŞ FİYATA Yakıt Tedariğine devam!

⚠️ Gelecek Yakıt %3.5 mu, %1 mi, %0.5 Kükürtlü mü?

⛔️ HALKI ve Çevreyi ne ile ZEHİRLEDİĞİNİZİ açıklayacak mısınız?

⛔️ Hani Yakıt bitmemişti?

YALAN SÖYLERKEN YÜZÜNÜZÜN HİÇ KIZARDIĞI OLDU MU? YOKSA HEP Mİ BÖYLEYDİNİZ?