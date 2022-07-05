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Rezaletin perdesinde yeni bölüm yayınlandı !

KIB-TEK Yönetim Kurulu Eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, KIB-TEK'te atık toplama gemisi ile fahiş fiyattan yakıt tedariğine devam edileceğini savundu.

05 Temmuz 2022 Salı 11:36
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Rezaletin perdesinde yeni bölüm yayınlandı !
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcıoğlu, gelecek yakıtın kükürt oranıyla ilgili sorular sorarak, 'halkı ve çevreyi ne ile zehirlediğinizi açıklayacak mısınız?' dedi.

Avcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

REZALETİN PERDESİNDE YENİ BÖLÜM YAYINLANDI !
⛔️ ATIK TOPLAMA GEMİSİ ile FAHİŞ FİYATA Yakıt Tedariğine devam!
⚠️ Gelecek Yakıt %3.5 mu, %1 mi, %0.5 Kükürtlü mü?
⛔️ HALKI ve Çevreyi ne ile ZEHİRLEDİĞİNİZİ açıklayacak mısınız?
⛔️ Hani Yakıt bitmemişti?
YALAN SÖYLERKEN YÜZÜNÜZÜN HİÇ KIZARDIĞI OLDU MU? YOKSA HEP Mİ BÖYLEYDİNİZ?

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