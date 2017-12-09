Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal'In haberine göre; yeni yıla sayılı günler kala KKTC otellerinin de yılbaşı programları belli oldu. Türkiye’nin ünlü sanatçılarının yılbaşı gecesi sahne alacağı KKTC otellerinin rezervasyonları da hemen hemen dolmuş durumda.

Ebru Gündeş’ten Emel Sayın’a Fatih Ürek’ten Candan Erçetin’e ünlü yağmuru

Ebru Gündeş’ten Emel Sayın’a Fatih Ürek’ten Candan Erçetin hatta Serdar Ortaç’a kadar, ünlü yağmuruna tutulacak olan KKTC’de yeni yıla coşku içerisinde girilecek. Her mevsim tatilin gözdesi Kıbrıs yılbaşında da ışıl ışıl eğlenceyi geniş bir yelpazede sunacak. Otellerin yılbaşı programında ise yine ünlü sanatçılar yer alacak.



Rezervasyonlar şimdiden doldu

Girne, Lefkoşa, Mağusa ve bu illerin barındırdığı büyülü tarih, lüks oteller, ve eğlence, Kıbrıs'ı her dönem, her yaş grubundan insan için gözde bir tatil bölgesi olarak öne çıkarıyor. KKTC, 2018 yılını Emel Sayın, Fatih Ürek, Candan Erçetin, Ebru Gündeş gibi isimlerle karşılayacak. Bazı otellerde galalar otel misafirlerine ücretsiz olurken bazıları ise ücretli. Otellerin rezervasyonları hemen hemen dolmuş durumda.



Sadece oteller değil, restoran, bar ve club’lar da ışıl ışıl

KKTC'de yılbaşı hareketliliği sadece otellerde değil, restoran, bar ve club’larda da renkli ve eğlenceli bir şekilde yaşanacak. Yeni yıla yeni umutlar ve eğlence dolu anılarla girmek isteyenlerin tercihi olacak olan otellerde resmen ünlü yağmuru yaşanacak. Neredeyse tüm otellerin rezervasyonlarını doldurduğu KKTC’de 2018’e coşku içerisinde girilecek.



Bazıları otel müşterilerine yönelikken, bazısı dışarıdan misafir kabul edecek

Bazı otellerin yılbaşı programları sadece otel müşterilerine yönelikken, bazı oteller ise dışarıdan misafir kabulü yapacak. Yine programların çoğu konaklamalı gerçekleşirken, günü birlik katılım kabul eden oteller de olacak.



Yılbaşında nerede, ne var?

Acapulco Resort Convention SPA

Fatih Ürek

Galalı yemek, limitsiz alkol

Utku-Nalan otel sanatçıları

Cratos Premium Hotel Casino Port Spa

Ebru Gündeş

Minimum 2 gün konaklamalı

Oğuzhan



Salamis Bay Conti Resort Hotel

İki farklı program gerçekleştirilecek

Programın birinde açık büfe iken diğeri gala yemekli olacak

Seccad Mehmedi

Efe ve Grubu

Dans gösterileri



Merit Park Hotel & Casino

Candan Erçetin

Oryantal Didem

Gala yemeği



Oscar Resort Hotel

Gispy Brother

Oryantel

Açık büfe

Konaklamalı



Dome Hotel

İki farklı yerde program yapılacak

Grup Rebetiz ve Adem Erim

Ahu Arı, Grup Matiz



Merit Crystal Cove Hotel

Serdar Ortaç



The Savoy Ottoman Palace & Casino

Emel Sayın

Konaklamalı



Vuni Palace Hotel

DJ Miraç

Hüseyin Saltan Band

Yılbaşı çekilişi

Yemek, müzik, dans