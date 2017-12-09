Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal'In haberine göre; yeni yıla sayılı günler kala KKTC otellerinin de yılbaşı programları belli oldu. Türkiye’nin ünlü sanatçılarının yılbaşı gecesi sahne alacağı KKTC otellerinin rezervasyonları da hemen hemen dolmuş durumda.
Ebru Gündeş’ten Emel Sayın’a Fatih Ürek’ten Candan Erçetin’e ünlü yağmuru
Ebru Gündeş’ten Emel Sayın’a Fatih Ürek’ten Candan Erçetin hatta Serdar Ortaç’a kadar, ünlü yağmuruna tutulacak olan KKTC’de yeni yıla coşku içerisinde girilecek. Her mevsim tatilin gözdesi Kıbrıs yılbaşında da ışıl ışıl eğlenceyi geniş bir yelpazede sunacak. Otellerin yılbaşı programında ise yine ünlü sanatçılar yer alacak.
Rezervasyonlar şimdiden doldu
Girne, Lefkoşa, Mağusa ve bu illerin barındırdığı büyülü tarih, lüks oteller, ve eğlence, Kıbrıs'ı her dönem, her yaş grubundan insan için gözde bir tatil bölgesi olarak öne çıkarıyor. KKTC, 2018 yılını Emel Sayın, Fatih Ürek, Candan Erçetin, Ebru Gündeş gibi isimlerle karşılayacak. Bazı otellerde galalar otel misafirlerine ücretsiz olurken bazıları ise ücretli. Otellerin rezervasyonları hemen hemen dolmuş durumda.
Sadece oteller değil, restoran, bar ve club’lar da ışıl ışıl
KKTC'de yılbaşı hareketliliği sadece otellerde değil, restoran, bar ve club’larda da renkli ve eğlenceli bir şekilde yaşanacak. Yeni yıla yeni umutlar ve eğlence dolu anılarla girmek isteyenlerin tercihi olacak olan otellerde resmen ünlü yağmuru yaşanacak. Neredeyse tüm otellerin rezervasyonlarını doldurduğu KKTC’de 2018’e coşku içerisinde girilecek.
Bazıları otel müşterilerine yönelikken, bazısı dışarıdan misafir kabul edecek
Bazı otellerin yılbaşı programları sadece otel müşterilerine yönelikken, bazı oteller ise dışarıdan misafir kabulü yapacak. Yine programların çoğu konaklamalı gerçekleşirken, günü birlik katılım kabul eden oteller de olacak.
Yılbaşında nerede, ne var?
Acapulco Resort Convention SPA
Fatih Ürek
Galalı yemek, limitsiz alkol
Utku-Nalan otel sanatçıları
Cratos Premium Hotel Casino Port Spa
Ebru Gündeş
Minimum 2 gün konaklamalı
Oğuzhan
Salamis Bay Conti Resort Hotel
İki farklı program gerçekleştirilecek
Programın birinde açık büfe iken diğeri gala yemekli olacak
Seccad Mehmedi
Efe ve Grubu
Dans gösterileri
Merit Park Hotel & Casino
Candan Erçetin
Oryantal Didem
Gala yemeği
Oscar Resort Hotel
Gispy Brother
Oryantel
Açık büfe
Konaklamalı
Dome Hotel
İki farklı yerde program yapılacak
Grup Rebetiz ve Adem Erim
Ahu Arı, Grup Matiz
Merit Crystal Cove Hotel
Serdar Ortaç
The Savoy Ottoman Palace & Casino
Emel Sayın
Konaklamalı
Vuni Palace Hotel
DJ Miraç
Hüseyin Saltan Band
Yılbaşı çekilişi
Yemek, müzik, dans