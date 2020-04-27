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Riverside'da karantina bitti, personel taburcu oldu

Riverside Otel personelinin 14 günlük karantina süresi doldu. Otelden yapılan açıklamada hastanede tedavi altında bulunan 3 çalışanlarının taburcu olduğu,hem de otelde karantinada bulunan personelin testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 12:24
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Riverside'da karantina bitti, personel taburcu oldu

Riverside Otel personelinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Otelden yapılan açıklamada hastanede tedavi altında bulunan 3 çalışanlarının taburcu olduğu, hem de otelde karatinada bulunan personellerinin son yapılan testlerde tüm sonuçların negatif çıktığı ifade edildi. 

Riverside Otel'in yaptığı açıklama şu şekilde;

"Riverside'ın tüm personelinin karantina süresi tamamlandı .Testleri yapıldı, çok şükür Covid 19 sonuclari negatif Çıktı. Hastanede tedavi gören 3 elemanımızın da tedavisi tamamlandı, test sonuçları negatif oldu ve taburcu oldular çok şükür. Bizler Riverside ekibi olarak çok şükür bu zorlu süreci aştık. Fakat lütfen herkes tüm halkımız evde kalmaya devam etsin. Dışarı çıkmak zorundaysa maske ve mesafe koşuluna dikkat etsin. Tüm dualarımız, tüm halkımızın bu zorlu süreci bir an önce atlatıp, sağlıklı günlere kavuşması... Sağlıklı günlerde görüşmek üzere sağlıcakla ve sevgiyle kalın... Riverside ailesi"

Yenidüzen

Anahtar Kelimeler:
RiversideKarantinaKoronavirüs
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